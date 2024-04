Migranti | attesa nave Ocean Viking a Livorno con 53 uomini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Previsto domani alle ore 9 l'attracco in porto adellacon a bordo 53, tuttitra cui solo due minori non accompagnati. Isono stati salvati al largo delle coste della Libia dallaa bordo di un barcone di legno in evidente difficoltà. Laong attraccherà alla banchina 62 con il collaudato dispositivo di protezione civile, 118 e polizia alla Stazione marittima. Idovrebbero rimanere in Toscana e saranno ridistribuiti in tutte le province.