Migliore attacco e difesa | imbattibilità Alla Robur ora manca solo il ’Franchi’

(Di martedì 9 aprile 2024) Niente da fare anche per l’Audax Rufina, finita nell’elenco delle tante squadre che non sono riuscite ad arrestare la marcia della. Iniziata con il ‘pesillo de honor’ che gli avversari hanno tributato a Bianchi e compagni, che hanno vinto il campionato anticipatamente, la sfida è finita 3-1, graziedoppietta di Galligani e al gol di Masini. Dopo un primo tempo non brillantissimo, e poteva pure starci, nei secondi 45 minuti, le qualità del Siena sono venute fuori e la gara non ha avuto praticamente più storia. Tra le note positive di giornata l’esordio, tra i pali, di Adama Gueye e l’inserimento di Ivan e Costanti: anche i giovani potranno collezionare, in questo finale di stagione, qualche minuto in piùloro annata, anche se l’intenzione di mister Magrini sembra essere quella di utilizzarli gradualmente. Galligani, ...