Michele Bravi torna con “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” | il nuovo concept album

Sono passati tre anni da “La geografia del buio” e in questi tre anni sono successe tante cose nella vita di Michele Bravi . L’incursione nel cinema, la prosa e la musica assieme a teatro, la ... (ilfattoquotidiano)

Michele Bravi a Verissimo ha svelato che questo è un periodo felice per lui. Il disco in uscita, la collaborazione appena lanciata e il lavoro come giudice ad Amici 23. Nel talent di Maria De ... (superguidatv)