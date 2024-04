“Mia figlia non è venuta a prendermi in aeroporto Dimenticarsi di una mamma | non pensavo sarebbe successo a me” | lo sfogo è virale ma i commentatori si dividono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Nelle ultime ore è diventatasui social network la storia di una madre e di una. La prima è stata “dimenticata” in. Siamo in Utah. “Miami ha lasciato dimenticata all’qui nello Utah. Ha dimenticato che stavo andando a trovarla. È andata con le sue amiche a cena e mi ha lasciata qui“, ha detto la donna appena arrivata allo scalo una volta capito che suanon sipresentata a prenderla. “Non l’ho mai dimenticata da nessuna parte. I figli dimenticano le loro madri molto facilmente ma e io non ho dimenticata lei. Mi rende triste perché nonchea me”. La madre, che voleva fare un gesto carino per la, si è ritrovata da sola ...