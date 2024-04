Mette like al post “blasfemo” | è bufera su un sindaco pontino

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Non è stato preso bene dai molti cattolici di Priverno il selfie, apparso sui social media, che ritrae alcuni giovani mentre, con la birra in mano, si ritraggono davanti all’immagine del Cristo Morto, nella chiesa di Santa Maria. La foto è stata scattata durante la Sagra della falia con broccoletti. Il commento all’immagine è stato, nel tentativo di essere spiritoso, “Sagra e profana”. L’immagine ha causato una serie di reazioni negative. In molti si sono espressi in maniera critica. Molti ma non la sindaca, Annamaria Bilancia, che in un primo momento aveva messo il suo “” all’immagine. Reazione poi rimossa visto il tenore dei commenti che la accompagnavano. Tra le tante accuse per questogaleotto anche quelle di alcuni esponenti della minoranza, ai quali la sindaca ha replicato sostenendo di aver reagito ...

