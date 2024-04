Merry del Val | il cardinale di quattro papi ma di una sola Chiesa

(Di martedì 9 aprile 2024) IlRafaeldel Val è una figura storica quasi dimenticata. La dotta biografia che Roberto de Mattei gli dedica ora è perciò quanto mai opportuna, sia perché le precedenti non erano sorrette dallo stesso rigore scientifico di quest'ultima sia perché era necessario rimettere al centro dell'attenzione una personalità che parla al nostro oggi più di quanto si possa immaginare:del Val. Ilche servì(Sugarco, pagine 453, euro 28,20). Di famiglia nobile,del Val era nato il 10 ottobre 1865 a Londra, ove il padre era segretario dell'Ambasciata spagnola. La sua vita e la sua carriera si svolsero per lo più a Roma, ove ebbe ruoli di primissimo piano nellacattolica per quasi mezzo secolo: da quando entrò ...

NSW Police media Merry-go-round to cost taxpayers $700k - The dismissal of a string of senior media advisors for the nation's largest police force is expected to cost taxpayers more than $700,000 as the NSW commissioner hunts for a fifth public-relations ...msn

Pay review after $700k NSW Police media Merry-go-round - Exorbitant' payouts for NSW Police media advisors totalling more than $700,000 have prompted the premier to review ...theleader.au

The Libertines, Merry Old England: videoclip ufficiale, testo e traduzione - Fuori ora "Merry Old England" il nuovo singolo con videoclip dei The Libertines, celebre band indie rock di Pete Doherty ...tag24