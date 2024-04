Mercato Napoli | ipotesi clamorosa | Lotito propone lo scambio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilè in cerca di un attaccante che raccolga l’eredità di Osimhen. Intanto, al club azzurro è stato proposto un noto attaccante che milita nel campionato italiano. In casasono già in corso le programmazioni in vista della prossima stagione. L’attuale rendimento non ha soddisfatto il presidente De Laurentiis, motivo per il quale ci sarà una mini rivoluzione nella prossima sessione di. I cambiamenti riguarderanno tutti i reparti, ma in modo particolare l’attacco. Quest’ultimo, sarà infatti privo di Victor Osimhen, il quale con ogni probabilità verrà ceduto ad un top club europeo. Proprio da tale cessione, parte la missione deldi trovare un sostituto all’altezza. I nomi nel mirino sono moltissimi, ma al tempo stesso bisognerà capire quale dei tanti profili potrà essere l’uomo giusto per i ...