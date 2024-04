Mercato Milan – Contatti con l’agente di David | ecco il grande ostacolo

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilavrebbe avuto deicon l'agente di Jonathannelle ultime ore per il prossimo calcio, ma ci sarebbe un

Niente da fare per Divock Origi , che continua a deludere con la maglia del Nottingham Forrest : le ultime novità sul Calciomercato del Milan Sono tanti i giocatori del Milan in prestito, da De ... (dailymilan)

Il Calciomercato del Milan ruota attorno alla figura dell’attaccante del futuro. Rimane sempre caldo il nome di Jonathan David . Ecco il prezzo Torna di moda il nome di Jonathan David per l’attacco ... (dailymilan)

Occasione di Mercato per il Milan, il big di Serie A apre all’addio: colpo possibile - Si apre un interessante scenario per i rossoneri che possono convincere il top player a sposare la causa Milanista.spaziomilan

Impallomeni: 'Anderson e Calafiori utili alla Juve, ma non per fare salto in avanti' - Nelle scorse ore l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha commentato a TMW Radio le indiscrezioni che vorrebbero la Juventus su Riccardo Calafiori del Bologna e Felipe Anderson della Lazio, sottolineand ...it.blastingnews

CalcioMercato Milan, attaccante dalla Germania Ibrahimovic accelera. Hermoso apre all’Inter - Uno dei principali obiettivi del Mercato del Milan della prossima estate sarà quello di cercare un nuovo centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, in scadenza a giugno e probabilm ...sportcafe24