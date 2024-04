Mercato dell’intelligenza artificiale applicata al data management

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 9 aprile 2024) Dietro a questa notevole crescita ci sono una serie di applicazioni strategiche: le potenzialità della tecnologia del momento possono essere sfruttate in qualità di “Report Creator”, “Operational Accelerator” o “Fraud Detector” “Se si raccolgono abbastanza dati, qualsiasi cosa può essere dimostrata con metodi statistici”: lo scrittore statunitense Arthur Block aveva un’idea chiara sull’importanza dei numeri e delle statistiche, le quali risultano di difficile gestione in un’epoca in cui i ritmi si sono velocizzati e gli stessisi sono moltiplicati a dismisura. Una soluzione ad hoc a supporto dei singoli professionisti, però, esiste ed è la tecnologia del momento, ovvero l’intelligenza. Conferme in merito giungono da una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication in vista ...