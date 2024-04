Megalopolis | il film di Francis Ford Coppola in concorso al Festival di Cannes 2024

(Di martedì 9 aprile 2024) Sembra che il nuovodi, sarà ufficialmente presentato inaldi, “secondo una persona che ha familiarità con il progetto”, come ha riportato per prima Deadline. La data della premiere dovrebbe essere il 17 maggio, ma resta da aspettare la conferma ufficiale del direttore delThierry Fremaux, che annuncerà il programma completo dell’edizione giovedì 11 aprile., progetto di passione di, vanta un cast all-star, tra cui Shia LaBeouf, Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, sorella della, Jason Schwartzman (figlio ...

