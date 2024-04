Medio Oriente | dall’allargamento “leggero” a quello incontrollato | la situazione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr – Seppur in maniera tenue, il conflitto inè già “allargato”. Lo è da mesi, come sottolineiamo da tempo su queste pagine. Lo è per un motivo molto semplice: i teatri di guerra sono tutti collegati e non riguardano esclusivamente la pioggia di raid che Israele sta proseguendo sulla Striscia di Gaza. Gli Houthi attaccano dallo Yemen nel Mar Rosso qualsiasi nave sia collegata in qualche modo a Israele stessa (basta anche semplicemente essere una nave commerciale che trasporta merci in Europa, le cui Nazioni seguono fedelmente la linea americana vicina a Tel Aviv), ciò ha provocato la risposta americana e di Paesi come Italia, Germania e Francia. Inoltre, seppur in una sola occasione, si è giunti perfino in Pakistan, con gli attacchi iraniani nell’area. Ovviamente, Gaza è lo scenario di guerra incomparabilmente superiore, per ...