Media | re Carlo parteciperà a impegni ufficiali con più persone

(Di martedì 9 aprile 2024) Repotrà partecipare acon piùa partire dalla fine di questo mese all'interno di una sua attività destinata a intensificarsi. Lo rivela Sky News, secondo cui Buckingham Palace, dopo aver ridotto l'agenda del sovrano ai soli incontri istituzionali con pocheall'interno del Palazzo, in seguito alla diagnosi di cancro e all'inizio di una terapia ambulatoriale con sedute settimanali, adesso intende ampliarla. Si tratta di un nuovo segnale apparentemente rassicurante sulla salute diIII, dopo la partecipazione pubblica alla messa di Pasqua - a differenza della principessa Kate che sta continuando le sue cure per un tumore - e le anticipazioni su un via libera a una visita ufficiale di due settimane in Australia a ottobre con la regina Camilla. ...