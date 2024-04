Media | “Israele pronto a colpire Iran in caso di attacco” Hamas studia ultima proposta tregua

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Nelin cui l'attaccasse direttamentein risposta ai raid sulla sede diplomaticaiana a Damasco,bbe per rappresaglia obiettivi in. A riferirne è da Londra la pubblicazione Elaph News, secondo quanto riporta il Times of Israel. Citando "un funzionario occidentale responsabile per la sicurezza" la pubblicazione sostiene che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.