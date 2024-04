Media | Israele pronto a colpire Iran in caso di attacco Hamas studia ultima proposta tregua

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) - Nelin cui l'attaccasse direttamentein risposta ai raid sulla sede diplomaticaiana a Damasco,bbe per rappresaglia obiettivi in. A riferirne è da Londra la pubblicazione Elaph News, secondo quanto riporta il Times of Israel. Citando "un funzionario occidentale responsabile per la sicurezza" la pubblicazione sostiene cheavrebbe condotto manovre aeree negli ultimi giorni che includono preparativi perimpianti nucleari ed altre infrastrutture chiave dell'. In un'intervista a 'La Repubblica' il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha affermato: "Se l'ci attaccherà direttamente, noi attaccheremo ...

MEDIO ORIENTE: Proposta Israele non soddisfa richieste di Hamas ma è sotto revisione - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 8,00 - Hamas ha detto che la proposta di Israele che ha ricevuto dai Mediatori qatarioti ed egiziani non soddisfa ness ...msn

Gaza, in salita i tentativi per una tregua. Hamas: “Le parole di Netanyahu sull’attacco di terra a Rafah inficiano i negoziati” - Negoziati ancora in salita. Hamas ha fatto sapere che l’ultima proposta di accordo presentata da Israele non soddisfa le loro richieste. In una dichiarazione diramata martedì, il gruppo palestinese so ...ilfattoquotidiano

Hamas: parole Netanyahu su Rafah inficiano i negoziati - Hamas ribadisce che sta studiando una proposta di tregua nella Striscia di Gaza raggiunta al Cairo. Israele, 'dopo tiri da Siria, Idf colpisce oltre confine'. La Turchia limita le esportazioni verso I ...ansa