McKennie batte di petto per Milik | Migliori assist | Giro 28 | Serie A 2023 24

Beccantini: "Mezz’ora in cattedra. Poi catenaccio. Dal 25 febbraio il Minimum Max" - Il giornalista Roberto Beccantini commenta la vittoria della Juventus sulla Fiorentina attraverso il suo sito internet. Le sue parole: "Una mezz’oretta, almeno. La traversa ...tuttojuve

Serie A: Juventus batte Fiorentina 1-0. Decide un gol di Gatti al 21' CRONACA e FOTO - Juventus batte Fiorentina 1-0 LA CRONACA nel posticipo della 31esima giornata di Serie A All 21' JUVENTUS-Fiorentina 1-0 - Rete di Gatti. Da calcio d'angolo Bremer si libera del marcatore e stacca di ...ansa

La Juve torna a vincere ma non convince tutti i tifosi: 'Una pena infinita' - I tre punti della Juventus contro la Fiorentina non placano la polemica di alcuni tifosi bianconeri verso Allegri che non apprezzano il gioco espresso ...it.blastingnews