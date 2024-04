MaXXXine | Il primo trailer del nuovo film di Ti West con Mia Goth

(Di martedì 9 aprile 2024) La A24 ha rilasciato ildi, l’atteso capitolo finale della trilogia slasher che vede protagonisti lo scrittore-regista Tie l’attrice Mia. L’uscita delè prevista nelle sale statunitensi il 5 luglio. Rilasciato nel 2022, X – A sexy horror story ha visto Miasvolgere il doppio ruolo di Maxine – che gira materiale pornografico insieme ai suoi colleghi, che vengono assassinati violentemente in Texas – e uno dei loro anziani aggressori, Pearl. Pubblicato lo stesso anno, il sequel Pearl, ambientato nel 1918, proponeva una storia sulle origini del personaggio. Mainverte la traiettoria temporale del franchise per farci vedere Maxine mentre continua il suo viaggio verso la fama dopo i violenti eventi di ...

Adolescenza e sensibilità - Per festeggiare la fine della scuola, Tara, Skye ed Em, decidono di partire per la Grecia per intraprendere una vacanza all'insegna dell'euforia, dell'alcol e del sesso. How to have sex parte con ques ...mymovies

