Maxi sequestro di droga alle porte di Roma | oltre 350kg di sostanza stupefacente | FOTO

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 aprile 2024) San Cesareo. Sorpreso con350 kg di: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne italiano perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lasequestratadi– (ilcorrieredellacitta.com)Nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori della Polizia di Stato del III Distretto Fidene-Serpentara hanno tratto in arresto un 20enne italiano perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, a seguito di indagini, hanno effettuato un controllo in un appartamento, nel comune di San Cesareo, dove hanno rinvenuto ben 350 kg di hashish suddiviso in diversi involucri,2 kg di ...