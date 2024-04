Matteo Berrettini a Zeta | “Faticavo ad alzarmi dal letto | sentivo il serbatoio svuotato”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024), impegnato al Masters 1000 di Montecarlo dopo la vittoria del torneo di Marrakech, è tornato a un buon livello ed è il protagonista di, la nuova serie originale di Red Bull. L’azzurro ha parlato al cuore aperto in un’intervista e ha nominato, senza paura, la parola depressione, in grado di colpire anche chi sembra avere tutto dalla vita: “Dopo gli US Open il momento più difficile con quell’infortunio, durante il quale ho sentito che ilsi era completamentee che facevo veramente fatica addalla mattina. A un certo punto ho detto: adesso faccio solo le cose che mi va di fare. Ho dovuto prendermi cura di me stesso. Tutto questo lavoro che ho fatto su me stesso mi dà la forza di dire che sicuramente ci saranno ...