Mattarella a Polizia | sapete coniugare diritto manifestare a sicurezza

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 apr. (askanews) – “Tra i compiti rilevanti delladi Stato nello svolgimento vita democratica del paese vi è la gestione dellain occasione delle manifestazioni. Un ruolo delicato per le forze di, il cui esercizio viene assolto con sperimentata capacità diildi riunione e di manifestazione del pensiero e la garanzia della incolumità delle persone e la tutela dei beni e che ha visto l’anno scorso il conferimento tramite mio decreto della medaglia d’oro al valor civile per la dedizione nello svolgerlo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale il capo della, direttore generale della pubblica, il Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato da ...

Le azioni della polizia di Stato, in un periodo di crescenti tensioni internazionali, spesso "presentano rischi personali, come avvenuto anche di recente. Ho manifestata la mia solidarietà e ...

