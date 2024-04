Mattarella a polizia | ferma condanna per aggressione a agenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Le azioni delladi Stato, in un periodo di crescenti tensioni internazionali, spesso "presentano rischi personali, come avvenuto anche di recente. Ho manifestata la mia solidarietà e vicinanza al capo dellacon lanei casi in cui vengano aggreditinello svolgimento dei loro compiti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, ricevendo al Quirinale i vertici delladi Stato.