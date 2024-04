Masters 1000 Montecarlo 2024 | Musetti piega Fils e si regala Djokovic agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) Lorenzoavanzadi finale deldi. Dopo la vittoria su Fritz, arriva il successo anche sucon il punteggio di 6-3 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Primo set piuttosto regolare e deciso da un solo break nel secondo game. Secondo set che sembra essere sulla stessa scia del primo conche si trova a servire per il match sul 5-2. E’ qui che arriva il blackout del carrarino, che subisce due break in fila e vederisalire sul 5-5 con un parziale di 12 punti a 1. Il francese paga lo sforzo fatto per risalire, torna sotto di un break sul 6-5 echiude 7-5 salvandosi da un pericolosissimo tie-break. Il numero 2 d’Italia torna ...