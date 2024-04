Massimo Mauro sicuro: 'Bellingham mi ricorda Platini' - Massimo Mauro azzarda il paragone tra la stella del Real Madrid e la leggenda della Juventus: `Bellingham mi ricorda Platini`. L`ex centrocampista di Udinese, Ju.calciomercato

REPUBBLICA - Napoli, Mauro Meluso verso l'addio in estate, non è riuscito ad incidere - NAPOLI - Come riporta La Repubblica, Mauro Meluso, d.s. del Napoli, è destinato all'addio in estate: "Nel Napoli tira aria di smobilitazione e non aiutano i rumors che sono già iniziati in largo antic ...napolimagazine

Italiano verso il Napoli, Mauro: "Farebbe bene a restare alla Fiorentina" - Vincenzo Italiano, secondo i rumors di mercato di alcune autorevoli testate giornalistiche, sarebbe in pole per guidare il Napoli nella prossima stagione. Ma Massimo Mauro la pensa diversamente. Per l ...areanapoli