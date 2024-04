Marketing ed Esports | la ricerca

(Di martedì 9 aprile 2024) dell’Osservatorio Italianoe IZI SpA rivela una crescita negli investimenti delle aziende Dal report emerge una propensione estesa delle aziende nel considerare glicome un investimento strategico per intercettare le giovani generazioni. Influencer e content creator giocano un ruolo chiave, mentre la difficoltà a misurare gli investimenti con indicatori precisi rappresenta il principale freno agli investimenti futuri. Glie il gaming emergono come protagonisti delle attività didigitale delle aziende italiane. È quanto rivela laed: Investimenti in Italia” condotta dall’Osservatorio Italianoed IZI Spa, dalla quale si evince che le aziende italiane sono aperte al settore e vi stanno ...

British Esports and NSPCC secure multi-year partnership - British Esports has expanded its partnership with the NSPCC, and will work with the organisation to improve safeguarding practices in Esports.esportsinsider

Gaming and Esports Industry Veterans Launch POV Strategy and Research Agency Aiming to Help Brands Understand and Engage with Gamers - POV Strategy and Research is a new challenger, bringing their deep gaming & Esports industry experience and gaming audience expertise to assist brands with insights and gaming-focused Marketing ...tmcnet

Marketing ed Esports: crescono gli investimenti delle aziende in Italia - Gli Esports e il gaming emergono come protagonisti delle attività di Marketing digitale delle aziende italiane. È quanto rivela la ricerca “Marketing ed Esports: Investimenti in Italia” condotta dall’ ...pressgiochi