Marghera. Panificio chiuso per rumori molesti, la titolare in lacrime: «Non riapro più. Tutti i dipendenti sono andati via, getto la spugna» - MESTRE - «Mi sono demoralizzata e ho deciso di chiudere. Tutti i dipendenti che avevo se ne sono andati. Gli ultimi due mi hanno chiamato poco fa, uno ha trovato un altro lavoro e ...ilgazzettino

Marghera, passeggiata storica con il barca tour agli antichi Bottenighi - Sabato mattina 4 maggio, un evento senza precedenti coinvolgerà ben 100 Margherini DOC in una passeggiata storica per le strade della suggestiva Città Giardino di Marghera. Il percorso di 2,2 km culmi ...lavocedivenezia