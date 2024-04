Marevivo e Lega Navale | patto per la protezione del mare e delle acque interne

(Di martedì 9 aprile 2024)Italiana hanno siglato a Roma, presso la sede della Fondazione ambientalista sul Tevere, un accordo di collaborazione nazionale per la salvaguardia del. A firl’intesa, Rosalba Giugni, presidente della Fondazione Ambientalistae l’ammiraglio Donato Marzano, presidente dellaItaliana. “L’accordo – si legge in una nota – mira a sensibilizzare i cittadini, con particolare attenzione agli studenti e ai giovani, sui temi della tutela degli ambienti marini, lacustri e fluviali e sullaspecie protette, anche attraverso attività di monitoraggio e ...

Marevivo e Lega Navale Italiana patto per la protezione del mare - La collaborazione punta a rafforzare le sinergie tra le DeLegazioni di Marevivo e le Sezioni e DeLegazioni della Lega Navale Italiana sul territorio. Sostegno reciproco alle campagne "Only One" e “Mar ...pressmare

Marevivo e Lega Navale Italiana insieme per la protezione del mare e delle acque interne - Marevivo e Lega Navale Italiana hanno stretto un accordo fondamentale per la protezione dei mari e delle acque interne del nostro Paese. Firmato a Roma ...nautica

A Mazara è stata celebrata la giornata nazionale del mare - L’iniziativa, a livello locale, è stata organizzata presso la Sezione della Lega Navale Italiana di Mazara del Vallo ... ambiente marino del CNR di Capo Granitola e dall’Associazione Marevivo sede ...itacanotizie