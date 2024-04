Marelli | «Rigore Inter? Intensità non da VAR | ma ci sta | il motivo»

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ha vinto sul campo dell’Udinese in rimonta, con la rete dell’1-1 siglata da Calhanoglu dagli undici metri.analizza il calcio didi Okoye su Thuram fischiano dall’arbitro Piccinini: di seguito le dichiarazioni dell’ex arbitro nel corso di Supertele su DAZN PALLA MAI – L’ha conquistato tre punti importantissimi in ottica scudetto in rimonta sul campo dell’Udinese grazie alle reti di Hakan Calhanoglu dal dischetto e di Davide Frattesi al 95?. Lucaspiega ilsolare assegnato alla squadra di Simone Inzaghi: «Se c’era ilper l’? Sì lo ha detto anche Cioffi che è stata un’uscita avventata di Okoye, oggi però c’era una differenza con gli altri casi: il pallone il portiere dell’Udinese non lo vede mai. ...

Solo uno a uno tra Napoli e Torino , Marelli , ha analizzato il contatto Osimhen – Buongiorno: in cui gli azzurri reclamavano un rigore . Non va oltre il pareggio il Napoli di Francesco Calzona. ... (spazionapoli)

Inter e Napoli si sono affrontate a San Siro senza farsi male, la partita è infatti terminata 1-1. Sul finire del match qualche polemica in campo, in particolare sul calcio d’angolo dal quale nasce ... (inter-news)

Marelli: “Okoye su Thuram è Rigore, lo ha ammesso anche Cioffi. Portiere non vede mai la palla” - Le parole dell'esperto arbitrale di DAZN sul penalty concesso all'Inter e a Thuram nella gara contro l'Udinese ...fcinter1908

Udinese-Inter 1-1: Calhanoglu, Rigore e gol storico, ansia per Lovric | OneFootball - Dal dischetto Calhanoglu è senza mezzi termini infallibile e va in doppia cifra in Serie A per la seconda volta in carriera. Il centrocampista turco con i club non sbaglia dagli 11 metri da novembre ...onefootball

Udinese-Inter 1-1: Calhanoglu dal dischetto segna un Rigore storico | OneFootball - Dal dischetto Calhanoglu è senza mezzi termini infallibile e va in doppia cifra in Serie A per la seconda volta in carriera. Il centrocampista turco con i club non sbaglia dagli 11 metri da novembre ...onefootball