Marcos Llorente e la dieta paleolitica | “Vado al 100% | con quella vivrò e morirò” Che cos’è

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024), centrocampista dell’Atlético Madrid, ha svelato il suo “segreto” alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: la. Proprio così. Ai microfoni del programma El Larguero della rete radiofonica Cadena SER,ha parlato di questa particolare pratica alimentare che segue da un po’ di tempo: “al. È uno stile di vita e un modo di vivere. Con quelloe con quello. Lo faccio per la salute, non per il calcio. Ho chiaro che quando finirò la carriera continuerò a prendermi cura di me stesso altrettanto o più di adesso”. Insomma, nessun trucco per andare più forte in campo: solamente una nuova moda alimentare.e come funziona – Il ...