Marcia | 20 Azzurri ai Mondiali di Antalya | Stano e Palmisano in gara

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma – E’ tutto pronto ad, in Turchia, per ospitare i prossimia Squadre di. Il 21 aprile gliscenderanno inper puntare alle medaglie. E’ una competizione di grande rilevanza, che porta in seguito agli impegni internazionali degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi. L’Italia schiera 20(in parità 10 uomini e 10 donne), tra di essi anche Massimoe Antonella. Ci sarà ladella staffetta mista, che debutterà ai Giochi di Parigi, sulla distanza dei 42 km. In questo caso, si delineano due frazioni al maschile e al femminile, alternate. Ia Squadre metteranno in palio la qualificazione a cinque cerchi di 22 staffette. Nel programma anche le ...

