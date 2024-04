Marchetti | «Inter | la pressione ora arriva per il derby | il motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

Luca ha parlato anche della possibilità che l'Inter possa conquistare la seconda stella nel derby contro il Milan.– Queste le parole di Luca nel corso de L'Editoriale su TMW Radio. «Sensazioni sulla vittoria dell'Inter? La speranza per il Milan, perché festeggiare in quella partita lì sarebbe la ciliegina sulla torta. L'Inter sicuramente proverà a vincere lì il campionato, ma il Milan proverà in ogni modo a rinviare la festa nerazzurra».