Manfredonia e Montesano Salentino | stamattina i funerali dei due carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro morti domenica notte nello scontro fra tre auto

(Di martedì 9 aprile 2024) Nella cattedrale didi, 25 anni. Nella chiesa Maria Santissima Immacolata didi, 27 anni. Le cerimonie funebri alla stessa ora, le 20. Nei due paesi oggi lutto cittadino. I duepugliesi sonomentre erano in servizio a Campagna (Salerno). La loroè stata rovinosamente urtata da un suv condotto da una 31enne risultata positiva al test alcool droga. Nel suv era presente una 18enne. Un 75enne alla guida di un’altracoinvolta nel sinistro è rimasto ferito, così come il ...

Per i funerali dei due Carabinieri sarà lutto cittadino a Manfredonia e Montesano Salentino . Era di Manfredonia il maresciallo Francesco Pastore , 25 anni, figlio di un carabiniere in servizio a San ... (noinotizie)

Per i funerali dei due Carabinieri sarà lutto cittadino a Manfredonia ( domani ) e Montesano Salentino . Era di Manfredonia il maresciallo Francesco Pastore , 25 anni, figlio di un carabiniere in ... (noinotizie)

I due carabinieri falciati, drogata e ubriaca al volante: indagata per omicidio stradale - La conducente sarà sottoposta a controanalisi in presenza dell’avvocato. Rischia fino a 18 anni. Altro schianto mortale in Emilia. E la scia di sangue non si ferma: travolto su uno scooter perde la vi ...quotidiano

Indagata per omicidio stradale la donna coinvolta nell’incidente mortale che ha ucciso due carabinieri - Una donna di trentuno anni, risultata positiva all’alcoltest e alla droga (cocaina), è stata indagata per omicidio stradale dopo aver provocato un incidente lungo la statale che collega Eboli a Campag ...online-news

Nancy Liliano, la donna del Suv che si è schiantato contro i carabinieri risultata positiva ad alcol e droga e già arrestata per spaccio - La trentunenne che alla guida del suo Suv ha provocato la morte di due giovani carabinieri in servizio, non solo è risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici, ma era ...corriereadriatico