Maltempo | allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 10 aprile | le regioni interessate

L’Italia si prepara ad abbandonare definitivamente il Maltempo per accogliere un’ondata di caldo che si estenderà su tutto il territorio nei prossimi giorni. Tuttavia, la coda della perturbazione ... (thesocialpost)

La Protezione Civile ha diramato per domani un bollettino di allerta meteo per rischio idraulico per alcune aree di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.Continua a leggere (fanpage)

Da mezzanotte scatterà l' allerta gialla per vento a Milano . La Protezione Civile invita a non sostare nei parchi, nei viali alberati e nei pressi di impalcature, dehors e tende.Continua a leggere (fanpage)

PROTEZIONE CIVILE – ROMA * Maltempo: « allerta GIALLA IN TRENTINO-ALTO ADIGE – UMBRIA E SU ALCUNI SETTORI DI LOMBARDIA – VENETO – ABRUZZO - Maltempo: piogge e temporali nel Nord-Est. allerta gialla in cinque regioni. Una vasta area depressionaria si muove dall’Europa occidentale verso l’Italia, convogliando un flusso di correnti ...agenziagiornalisticaopinione

Maltempo, da stasera in Trentino allerta gialla - allerta gialla per Maltempo sul Trentino a partire dalla serata di oggi, martedì 9 aprile, e fino alle 18 di domani pomeriggio. Una perturbazione atlantica in arrivo sul territorio provinciale porterà ...rainews

Maltempo a Milano, scatta allerta gialla per vento: le indicazioni del Comune - Da mezzanotte scatterà l'allerta gialla per vento a Milano. La Protezione Civile invita a non sostare nei parchi, nei viali alberati e nei pressi di impalcature ...fanpage