Maisani | “Osimhen è un trascinatore | su Di Lorenzo ”

(Di martedì 9 aprile 2024) Renato, direttore di Calciomercato.com, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Arrivare dopo una stagione non esaltante è problematico, ma per chi fa il mercato è più semplice rispetto ad arrivare dopo uno scudetto. Ho sempre avuto ottime recensioni su Manna, a livello caratteriale avere a che fare con De Laurentiis non è facile e neppure con Conte. Sul piano pratico il Napoli deve decidere cosa succederà conperchè da lì si costruirà la squadra dell’anno prossimo. Esiste un Napoli cone un altro Napoli senza”. “Il Psg ha bisogno di un giocatore come lui,ha dimostrato che è une credo possa fare bene in qualsiasi campionato. Molto dipenderà anche dalle offerte e dalla volontà del giocatore ...

