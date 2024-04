Maiorca | arrestati 4 turisti italiani per violenza di gruppo

(Di martedì 9 aprile 2024) A Palma disono statiquattro, tra i 24 e i 27 anni, con l’accusa di aver violentato una donna di origini brasiliane la scorsa domenica, 7 aprile. I fatti sarebbero avvenuti tra le 2 e le 6 di mattina di domenica, secondo quanto ha denunciato la vittima alla polizia. La donna avrebbe conosciuto prima uno di loro davanti a una nota discoteca del Passeig Maritim, sull’isola delle Baleari. Secondo il racconto della giovane, gli avrebbe chiesto una sigaretta. Non avendone con lui, l’uomo gliene avrebbe procurata una. Diverse ore più tardi, intorno alle 5, si sarebbero incontrati di nuovo e avrebbero deciso di salire in taxi per andare nell’appartamento di lui, che si trovava sulla Playa de Palma. Qui avrebbe trovato anche gli altri tre amici di lui, che erano saliti su un altro taxi ...

