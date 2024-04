Maiorca | arrestati 4 italiani accusati di stupro di gruppo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Quattrosono statia Palma diper una presunta violenza sessuale nei confronti di una giovane donna brasiliana . Secondo quanto riferiscono i media locali, l'incidente è avvenuto dopo che la vittima aveva incontrato uno dei sospettati in una discoteca situata a Playa de Palma. Fonti giudiziarie ipotizzano che l'aggressione sia avvenuta all'interno di un appartamento preso in affitto. Secondo quanto riferito, uno dei sospettati aveva incontrato la donna in un bar popolare sabato sera. Intorno alle 5 del mattino di domenica, quando la discoteca ha chiuso, la coppia ha deciso di recarsi all'appartamento, situato a Playa de Palma, in taxi. Qui i due hanno avuto un rapporto sessuale consensuale, ma la situazione è degenerata quando nella stanza sono entrati gli altri ...