Maiorca | 4 turisti italiani arrestati per stupro di gruppo

(Di martedì 9 aprile 2024) Quattro giovanisono statiin Spagna con l’accusa didi. Si tratta di ragazzi tra i 24 e i 27 anni che si trovavano in vacanza sull’isola di. A denunciarli una donna brasiliana. I quattro si dichiarano innocenti. La presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile. La brasiliana sostiene di aver conosciuto uno dei ragazzi intorno alle 2 davanti a una nota discoteca sul lungomare: gli avrebbe chiesto una sigaretta e avrebbe scambiato con lui qualche parola. Alcune ore più tardi i due sarebbero saliti insieme su un taxi diretto verso l’appartamento affittato dall’italiano e dai suoi amici. Qui i due avrebbero avuto un rapporto sessuale consensuale. Poi sarebbe scattata la violenza ad opera di due degli amici del giovane, ...

