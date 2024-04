Mafia | politica e affari | tre arresti a Palermo

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Un comitato di interessi a, formato da amministratori pubblici, massoni e mafiosi, per la realizzazione di un centro commerciale. Tre glidei carabinieri del Comando provinciale di, su richiesta della Dda (uno in carcere e due ai domiciliari), per concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione, traffico di influenze illecite aggravato dall'avere favorito l'associazione mafiosa. I militari hanno arrestato Mimmo Russo, ex consigliere comunale di FdI e riconosciuto volto a, in particolare nel mondo dei lavoratori precari: è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso. Per questo il provvedimento è stato disposto dal gip diWalter Turtirici che ha accolto le richieste ...

