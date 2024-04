Mafia e voto di scambio | arrestato esponente di Fdi

(Di martedì 9 aprile 2024) I carabinieri hannol'ex consigliere comunale di Palermo di Fratelli d'Italia Mimmo Russo. L'politico, storico referente dei precari palermitani, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa,dipolitico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'inchiesta è stata coordinata dalla Dda di Palermo guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. Insieme all'di Fdi sono indagati Gregorio Marchese, definito dal gip la "costola" del politico e figlio dello storico killer della famiglia mafiosa di Corso dei Mille, Filippo Marchese, e il consulente d'azienda Achille Andò. Per entrambi, accusati a vario titolo di corruzione ed estorsione, sono stati disposti i domiciliari. L'indagine è stata condotta ...

