Mafia e droga a Catania | ordinanza cautelare per 30 indagati

(Di martedì 9 aprile 2024) Una fiorente 'piazza di spaccio' gestita da un gruppo di trafficanti legati alla cosca mafiosa Arena è al centro di un'operazione antidella Polizia di. Sono circa 200 gli agenti impegnati nell'esecuzione di un'di custodiain carcere nei confronti di circa 30. La sorveglianza della 'piazza di spaccio' era assicurata da un sistema di vedette che comunicavano tra loro soltanto via radio. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni video, comprese quelle registrate con una telecamera nascosta piazzata davanti l'ingresso di un palazzo che era la base operativa per l'approvvigionamento e la vendita di cocaina, crack, marijuana e skunk. Il provvedimento restrittivo, emesso dal gip su richiesta della Dda della Procura etnea, ipotizza a vario titolo e con ...

