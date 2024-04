Macheda | Lupoli e altri giovani italiani scappati all’estero

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 9 aprile 2024) Nel bel mezzo degli anni Duemila, l’Italia del calcio venne travolta da una sorta di “psicosi da rapimento”: non potendo offrire contratti professionistici ai giocatori sotto i sedici anni, in alcuni casi i club si trovavano esposti a quello che gli addetti ai lavori definivano un saccheggio bello e buono. In, più semplicemente, icalciatoripreferivano le offerte, spesso più ricche, dei club stranieri, a quelle al ribasso delle società del nostro campionato. Una psicosi che si è riaccesa all’improvviso attorno al nome di Francesco Camarda, peraltro impossibilitato a prendere la rotta generalmente più battuta negli anni passati, quella inglese. I 16 anni rappresentano una soglia effettiva, non solo psicologica: una volta compiuti, infatti, i calciatori possono muoversi liberamente all’interno dell’Unione ...