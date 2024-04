“Ma chi ca***” E Edoardo Franco è già un mito per il pubblico dell’Isola dei Famosi 2024

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Iniziata l’Isola deinella serata dell’8 aprile e abbiamo già uno dei grandi protagonisti. Parliamo di, che ha rubato completamente la scena a tutti rendendosi anche protagonista di una sorta di sketch improvvisata con l’opinionista Sonia Bruganelli. E in rete si è parlato di lui con tanta insistenza, visto che ilè rimasto sorpreso in positivo. Dopo essere sbarcato all’Isola deisi è messo immediatamente in luce. E nello specifico ha fatto un vero e proprio show nel momento in cui è stato chiamato dalla conduttrice Vladimir Luxuria per le prime nomination della nuova edizione del reality. E qui si è lasciato prima sfuggire una frase, pensando di non essere ascoltato, e poi ha ironizzato con l’ex moglie di Paolo ...