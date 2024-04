L’ultima vittoria con 3 gol di scarto risale al debutto di De Rossi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024) Per la prima volta dall’inizio di questa travagliata stagione, la Spal ha fatto bottino pieno con tre gol di. Un vero e proprio evento per una squadra che soltanto recentemente è riuscita a cambiare l’inerzia del proprio campionato. In precedenza, se si fa eccezione per il successo per 2-0 in Coppa Italia serie C col Sestri Levante, i biancazzurri avevano vinto soltanto due volte con più di un gol di. Sempre al Mazza, prima con l’Olbia (2-0) e poi col Rimini (3-1). È significativo sottolineare anche che la Spal ha segnato tre reti nella stessa partita per la terza volta nelle ultime sette giornate. Questo non significa certo che quella di Di Carlo sia diventata una macchina da gol (nei due turni precedenti i biancazzurri avevano pareggiato a reti inviolate), ma il trend rispetto alla prima fase del campionato è sicuramente cambiato. Nei ...