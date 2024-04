Lukaku e Guendouzi | richiesto il supplemento d’indagine per cori razziali

(Di martedì 9 aprile 2024) Durante il derby di sanatosi sono sentiti dalla Curva Nord della Lazio in almeno tre occasionidiscriminatori nei confronti die Abraham. Un’accusa che potrebbe costare la chiusura alla curva della Lazio considerando che i tifosi della Lazio erano già stati accusati di recente dalla Juventus di insulti discriminatori verso McKennie nell’ultima gara di Coppa Italia. Oggi sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 31esima giornata di Serie A. Sul derby Roma-Lazio, oltre a quanto accaduto con Gianluca Mancini, si è espresso riguardo iintonati dalla Curva nord biancoceleste nei confronti di. E’ accaduto tre volte durante tutto il match. Anchedella Lazio è stato vittima didiscriminatori da parte di ...

