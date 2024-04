(Di martedì 9 aprile 2024) Nella giornata di studi organizzata dall’Ofce-Sciences Po Parigi e dallasulle sfide per l’, in collaborazione con centri di ricerca francesi e tedeschi Come rilanciare l’economia europea a fronte di una situazione di tensione tra debito crescente e stock di capitale deteriorato? A questa e altre domande cerca di rispondere il'Financing Investment

Luiss, presentato il Rapporto Leap sull’investimento pubblico in Europa - Nella giornata di studi organizzata dall’Ofce-Sciences Po Parigi e dalla Leap sulle sfide per l’Europa, in collaborazione con centri di ricerca francesi e tedeschi ...adnkronos

Luiss presenta il rapporto "Financing Investment at Times of High Public Debt" - (Teleborsa) - Come rilanciare l’economia europea a fronte di una situazione di tensione tra debito crescente e stock di capitale deteriorato A questa e altre domande cerca di rispondere il rapporto " ...teleborsa

Muschio Selvaggio torna senza Fedez: i primi due ospiti di Luis Sal - Tutto pronto per il ritorno di Muschio Selvaggio con Luis Sal: chi sarà al suo fianco e i primi due ospiti del podcast ...gossipetv