Luis Enrique | «Rappresento lo stile di gioco del Barcellona meglio di Xavi Lo dicono i fatti»

(Di martedì 9 aprile 2024) Domani sera ci sarà la sfida di Champions tra Psg e. Gli uomini disfideranno la squadra con cui il loro tecnico ha vinto la sua ultima Champions League. Queste le parole diin conferenza. Come sta Mbappé? «Mi chiedi di parlare del singolo e io ti parlerò del collettivo. Penso che siamo nel momento migliore della stagione. Ottimo momento dal punto di vista fisico e mentale e la sfida arriva nel momento migliore per noi». Cosa pesa di più, l’ambizione o la pressione? «Spero che l’ambizione superi la pressione. Non abbiamo alcuna pressione. Nella fase a gironi ho visto un eccesso di responsabilità. Quello è scomparso e ora abbiamo un’ambizione eccessiva di superare gli ottavi contro un grande Barça». È un vantaggio conoscere? «Mi dispiace ...

Calcio: Luis Enrique "Nessuna pressione, Psg può vincere la Champions" - Il tecnico dei francesi: 'Conoscere il Barcellona potrebbe essere uno svantaggio' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Non sentiamo alcuna pressione.sport.tiscali

Champions League: i bookie puntano su PSG e Mbappe, quote in discesa per l'Atletico Madrid - ROMA - Luis Enrique si appresta ad affrontare il suo passato, in un altro PSG-Barcellona di Champions. Questa volta ai quarti, dopo gli ottavi del 2021, con trionfo parigino, e del 2017, con l'indimen ...insideroma

Paris Saint Germain, Donnarumma perde le staffe - Visualizzazioni: 381 Il Paris Saint Germain pareggia contro il Clermont Donnarumma non ha mantenuto la calma al termine della gara complicata contro il Clermont. L’uno a uno non è andato giù al portie ...calciostyle