Ludopatia | quando il gioco diventa azzardo

(Di martedì 9 aprile 2024) Laè una patologia che rientra nella categoria delle dipendenze comportamentali e principalmente fa riferimento alla dipendenza dald’. È una condizione di notevole gravità che può arrivare a compromettere in modo molto serio la qualità della vita di una persona. Si stima che, in Italia, quasi un milione e mezzo di persone sia afflitto dal problema; tra questi, ci sarebbero anche molti giovanissimi, nonostante le leggi rendano illegale questo tipo di “divertimento” ai minorenni. Spesso la differenza tra un amante deled un ludopatico è sottile e difficile da decifrare. Campanelli d’allarme sono sicuramente gli sbalzi d’umore, l’allontanamento emotivo dalle persone care e le bugie per giustificare o nascondere la perdita di grosse somme di denaro, oltre ovviamente all’incapacità di ...