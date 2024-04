Lucchese - 91° minuto | il trainer Gorgone | Possiamo ancora farcela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) A tenere in corsa laper cercare di entrare nei play-off (ma il Rimini ha allungato) ci ha pensato il giovane Yeboah, attaccante in prestito dall’Hellas Verona, che, dopo essere stato preferito a Magnaghi, ha messo a segno già cinque gol, compreso quello di ieri sera a due minuti dalla fine. Un gol che ha permesso alla, decisamente meno tonica rispetto all’avversario, di salvare la faccia e di evitare la sesta sconfitta casalinga. Nella serata che ha fatto registrare una buona affluenza di pubblico, grazie anche ai 300 sostenitori amaranto in curva Est, lasi era complicata la vita, fallendo con Rizzo Pinna un calcio di rigore; poi aveva avuto sfortuna, quando Quirini, tra i migliori, aveva colpito la traversa con un bel colpo di testa. A gelare l’ambiente rossonero ci aveva pensato, manco a dirlo, un ...