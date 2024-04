Lucca avrà una via intitolata a Sandro Pertini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 –la sua via. Lo ha deciso la commissione toponomastica, riunitasi questa mattina, che ha espresso all'unanimità parere favorevole sull'intitolazione della nuova strada di Nave (quella che va dalla nuova rotatoria della via Sarzanese a via dei Sillori) al presidente della Repubblica. A ottobre scorso ac'erano state polemiche in seguito alla bocciatura della mozione con cui il consigliere di opposizione Daniele Bianucci aveva chiesto di intitolare uno spazio cittadino a. «Come già annunciato mesi fa, l'amministrazione ha mantenuto la parola ed intitolerà al presidentela prima nuova strada all'altezza del suo nome - commentano ...