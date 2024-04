Lotus Emeya in espostizione all’Allianz MiCo per miart

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Lotus ha deciso di presentare al, in anteprima italiana, la nuova Lotus Emeya, la prima hyper-GT 100% elettrica del brand. Ilè la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, uno degli eventi più importanti, a livello globale, nel mondo dell’arte: una scelta non casuale per un brand come Lotus, sempre attento alla cura del design dei propri modelli, a cavallo tra rispetto del DNA del marchio, ricerca estetica e innovazione tecnologica. L’evento, giunto alla 28esima edizione, si terrà dal 12 al 14 aprile presso Allianze Lotus è lieta di annunciare la sua partecipazione attraverso l’esposizione della nuova creazione della casa di Hethel. Le Lotus sono considerate, dagli appassionati di motori, delle vere e proprie opere d’arte a quattro ruote, quindi ilrappresenta una cornice ...