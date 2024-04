Lotto | vincita da record | la seconda più alta dell’anno

Lotto , triplo terno e vincita super : tre colpi clamorosi che hanno regalato la bellezza di quasi centomila euro . Tutto è successo in una sola regione E poi ci domandiamo come sia possibile che ... (ilveggente)

Tempo di lettura: < 1 minutoSi festeggia in Campania in occasione del concorso del Lotto di martedì 26 marzo, con un totale di premi pari a 200mila euro. A Giugliano in Campania, in provincia di ... (anteprima24)