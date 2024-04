Lotta | Gianni Morsiani sugli errori arbitrali a Baku | “Poteva finire 13-5 per Chamizo | in aeroporto ho parlato con il supervisor…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Il Preolimpico Europeo diè andato in archivio negativamente per laitaliana, che non è riuscita a conquistare nessun pass olimpico per i Giochi di Parigi 2024. Il movimento azzurro resta dunque a bocca asciutta in attesa dell’ultima chance, il Preolimpico globale in programma a Istanbul dal 9 al 12 maggio con in palio le ultime quote a cinque cerchi., Presidente del Settore, ha tracciato un bilancio finale della spedizione tricolore: “I nostri ragazzi hanno sentito molto la gara, il livello era molto alto, tecnicamente e organizzativamente, le aspettative altissime e dunque la pressione si è fatta sentire parecchio. Nella greco-romana, Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) ha purtroppo sbagliato l’approccio alla gara ma rimane una freccia importante per noi. Inoltre, siamo ...